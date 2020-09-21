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В Великих Луках школьники угнали ВАЗ

Два великолукских школьника угнали ВАЗ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В период с 30 сентября по 12 октября в Великих Луках от дома по проспекту Гагарина был угнан ВАЗ-21063. Владелец автомобиля обратился с заявлением о произошедшем в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались двое великолукских учащихся в возрасте 15 и 16 лет. Они дали признательные показания. Похищенный несовершеннолетними автомобиль обнаружен на территории города в исправном состоянии.

По имеющимся данным, подростки установили на заинтересовавшую их чужую «шестерку» аккумулятор и использовали машину для своих нужд. В настоящее время по данному факту проводится проверка.