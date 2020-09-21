АвтоМир / За рулём

Владимир Папорт: Гости Пскова отмечают мягкое отношение водителей к пешеходам

Гости из Москвы и Санкт-Петербурга отмечают более вежливое, мягкое отношение псковских водителей к пешеходам. Об этом рассказал начальник ГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт 14 октября во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Менталитет водителя в мегаполисе зависит от широких и магистральных дорог, со скоростью движения свыше 90 км в час. В Москве и Петербурге люди вечно торопятся, - отметил Владимир Папорт. По его словам, в Пскове протяженность города составляет около 15 км, поэтому псковичи передвигаются медленнее, не торопятся.

Владимир Папорт добавил, что менталитет водителей в Пскове и Новгороде не отличается. У соседей аналогичная улично-дорожная сеть.