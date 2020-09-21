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Владимир Папорт: Даже самая мощная машина в Пскове от нас не уйдет

«Даже самая мощная машина на территории Пскова от нас не уйдет», - заявил начальник ГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт 14 октября во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя техническую оснащенность автопарка подразделения.

Владимир Папорт ответил на вопрос об обмене опытом работы ГИБДД в регионах. Руководитель отдела Госавтоинспекции города рассказал, что создана группа руководителей ГАИ городов-центров субъектов РФ, в которой происходит обмен значимой информацией.

Что касается оснащения службы ГИБДД в других регионах, по словам Владимира Папорта, есть кому позавидовать. «А есть очень грустные ситуации, когда я вижу, на чем ездят инспекторы ДПС в других регионах», - сказал гость студии.

«Глядя на свой автопарк, понимаю, что мы достаточно неплохо живем. Транспорт, который сейчас находится в эксплуатации Госавтоинспекции города Пскова, фактически обеспечивает полное покрытие всех диапазонов всех скоростей и мощностей любого транспортного средства в рамках города. В принципе, даже самая мощная машина на территории Пскова от нас не уйдет», - заявил Владимир Папорт.