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«Прагматика Псков» призывает не доверять «серым» дилерам

«Прагматика Псков» - официальный дилер LADA - призывает не доверять «серым» дилерам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«"Серые" дилеры - это фирмы, занимающиеся перепродажей автомобилей, чаще всего - мошенническим способом, - рассказали в компании.- В отличие от официальных дилеров, у них нет обязательств перед представительством автомобильного бренда, которое и формирует ценовую политику. Они нередко предлагают бешеные скидки, что и подкупает легковерного покупателя».

Чаще всего «серые» дилеры торгуют автомобилями, имеющими в прошлом кузовные повреждения или неисправности, покупая их, ремонтируя до приобретения «товарного вида» и продавая с «нереальными скидками», пояснили в компании.

Отмечается, что гарантия на автомобиль начинается с момента приобретения автомобиля «серым» дилером у официального, а не с момента реализации автомобиля покупателю. При этом автомобиль может находиться на складе от трех месяцев до полугода, а то и дольше.

Скидки, которые обещает «серый» дилер покупателю в 100% случаев компенсируются за счет повышенных ставок по кредитам, страховым продуктам и дорогостоящего дополнительного оборудования.

«Если вам предлагают купить автомобиль по цене значительно ниже, чем у официального дилера - это обман! Будьте внимательны при выборе автомобиля! Покупайте автомобили только у официальных дилеров!» - добавили в компании.

«Прагматика Псков» находится по адресу: улица Леона Поземского, 112.