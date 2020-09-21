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Житель Тверской области осужден за угон мотоцикла в Великих Луках

В Великих Луках осужден житель Тверской области за угон мотоцикла. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.

В ходе судебного заседания установлено, что в августе текущего года подсудимый, находясь на парковке одного из торговых центров города, угнал мотоцикл «Ява-350», стоимостью более 48 тыс. рублей.

Подсудимый вину в совершении преступления признал, раскаялся в содеянном, а также, вернул похищенное имущество потерпевшему. Вместе с тем, у подсудимого имеются неснятые и непогашенные в установленном порядке судимости.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.