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Псковичам рассказали, как оградить себя от некачественного сервиса в такси

АвтоМир / За рулём

Псковичам рассказали, как оградить себя от некачественного сервиса в такси

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В Псковской области участились случаи оказания некачественных услуг перевозчиками, не имеющими разрешения на осуществление деятельности по доставке пассажиров и багажа. Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области обращает внимание пассажиров на необходимость соблюдения некоторых правил для исключения возникновения угрозы жизни и здоровью: Вызывая такси, обязательно убедитесь в том, что водитель имеет разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. В противном случае требуйте прислать для выполнения заказа только водителя, имеющего такое разрешение. Если вы планируете перевозить в такси детей, заранее сообщите об этом в диспетчерскую службу. Автотранспортные средства всех легальных перевозчиков в обязательном порядке оборудованы специальными удерживающими устройствами для перевозки юных пассажиров. Перед посадкой в такси убедитесь, что на крыше автомобиля имеется плафон именно оранжевого цвета, а на его кузове - цветографическая наклейка в виде шашечек. В салоне автомобиля обратите внимание на наличие таксометра, а также информации о фрахтовщике и водителе, работающем на линии, организациях, контролирующих качество предоставляемых услуг, условиях оплаты за пользование услугами такси. На сайте комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области можно проверить информацию о наличии разрешительных документов у предполагаемого перевозчика в разделе «Деятельность» - «Сфера транспорта» - «Разрешения такси».