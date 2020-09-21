Псковичам рассказали, как оградить себя от некачественного сервиса в такси

В Псковской области участились случаи оказания некачественных услуг перевозчиками, не имеющими разрешения на осуществление деятельности по доставке пассажиров и багажа.
Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области обращает внимание пассажиров на необходимость соблюдения некоторых правил для исключения возникновения угрозы жизни и здоровью:
Вызывая такси, обязательно убедитесь в том, что водитель имеет разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. В противном случае требуйте прислать для выполнения заказа только водителя, имеющего такое разрешение.
Если вы планируете перевозить в такси детей, заранее сообщите об этом в диспетчерскую службу. Автотранспортные средства всех легальных перевозчиков в обязательном порядке оборудованы специальными удерживающими устройствами для перевозки юных пассажиров.
Перед посадкой в такси убедитесь, что на крыше автомобиля имеется плафон именно оранжевого цвета, а на его кузове - цветографическая наклейка в виде шашечек.
В салоне автомобиля обратите внимание на наличие таксометра, а также информации о фрахтовщике и водителе, работающем на линии, организациях, контролирующих качество предоставляемых услуг, условиях оплаты за пользование услугами такси.
На сайте комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области можно проверить информацию о наличии разрешительных документов у предполагаемого перевозчика в разделе «Деятельность» - «Сфера транспорта» - «Разрешения такси».
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