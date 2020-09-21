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Конкурс среди автолюбителей с инвалидностью организуют в Пскове

Впервые в Пскове состоится автомобильный конкурс среди инвалидов-колясочников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Конкурс приурочен к Дню автомобилиста, он пройдет 24 октября в 15.00 на территории автодрома «Новая Автошкола» (улица Труда, 75а), которая выступает соорганизатором мероприятия. «Здесь люди с инвалидностью на своих автомобилях, продемонстрируют свое водительское мастерство и умение, чтобы как можно быстрее и точнее пройти "змейку", выполнить "параллельную парковку" и так далее», - рассказали в ПОО ВОИ.

В конкурсе примут участие 11 автолюбителей. Лучшие водители получат призы.