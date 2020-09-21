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Пьяные водители «Тойоты», ВАЗа и «Пежо» попались псковским полицейским

В Пскове, Великих Луках и Локнянском районе установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вечером 20 октября на улице Коммунальной в Пскове полицейские остановили для проверки автомобиль «Тойота», которым управлял нетрезвый пскович 1979 года рождения.

В Великих Луках ночью 21 октября по проспекту Октябрьскому на автомашине «Пежо» следовал 49-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Днем 19 октября у дома по проспекту Ленина стражи порядка остановили ВАЗ-2112. За рулем находился великолучанин 1993 года рождения. Он тоже был «под градусом».

В деревне Иваньково Локнянского района 19 октября дорожные полицейские выявили еще одного нетрезвого водителя – 45-летнего жителя Бежаницкого района, который ехал на автомашине ВАЗ-21074.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.