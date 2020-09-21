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Владимир Папорт: Опытные водители не торопятся двигаться в сумерки

Опытные водители не торопятся двигаться в сумеречное время. Об этом рассказал начальник ГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт 21 октября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, особенно опасное время - сумерки, переход с дня на вечер, когда идет смена светоощущения. «Вы привыкли к яркому свету, и глаза должны привыкнуть к сумеркам. Опытные водители не торопятся двигаться в это время суток, дожидаются темноты, чтобы начать движение, когда зрение привыкло», - заметил Владимир Папорт.

Кроме того, в темное время суток нельзя «хватать глазами» встречные машины. «Взгляд водителя в этот момент должен быть переведен на правую обочину, смотреть мы должны по правой обочине, чтобы машина продолжала прямолинейное движение, и второе - чтобы в момент разъезда встречных автомашин вас не ослепило. Потом взгляд автоматически возвращается уже на дорогу», - пояснил Владимир Папорт.

По его словам, в ситуации, когда яркое солнце заходит за горизонт и слепит, солнцезащитные очки не помогут.. Проще остановиться и переждать, как бы вы ни торопились.