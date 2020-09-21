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Пьяного водителя «Тойоты» остановила полиция в Пскове

Пьяного водителя автомобиля «Тойота» остановила полиция на улице Коммунальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В Великих Луках ночью 21 октября по проспекту Октябрьскому на автомашине «Пежо» следовал горожанин 1971 года рождения. И он, как оказалось, тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в поселке Идрица Себежского района утром 21 октября на улице Ленина полицейские остановили ВАЗ-2105. Выяснилось, что 49-летний водитель этого автомобиля также был «под градусом».

Под данным фактам проводятся проверки. Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.