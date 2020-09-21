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Командировка спасла собственницу «БМВ» от штрафа за парковку на месте инвалида в Пскове

Командировочное удостоверение помогло псковичке избежать штрафа 5000 рублей за парковку на месте для инвалида. Как сообщается в документах на сайте Псковского городского суда, 13 октября судья Людмила Лукьянова рассмотрела жалобу на постановление по делу об административном правонарушении.

Постановлением старшего инспектора исполнения административного законодательства отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову от 30 июля на собственника транспортного средства наложен штраф в размере 5000 рублей. 14 июля в 17.05 на Октябрьском проспекте, 25 в Пскове водитель автомобиля «БМВ» оставил его в месте, предназначенном для стоянки транспортных средств инвалидов, обозначенном дорожными знаками 6.4 «Парковка» с дополнительной табличкой 8.17 «Инвалиды».

Из документов следует, что правонарушение было зафиксировано работающим в автоматическом режиме специальным техническим средством, имеющим функцию фото- и киносъемки.

Истец в жалобе указала, что в момент фиксации правонарушения транспортное средство находилось под управлением иного лица. Женщина находилась в этот день в служебной командировке в Санкт-Петербурге. Она представила командировочное удостоверение от 10 июля, подтверждающее, что в период с 13 по 16 июля пребывала в Северной столице.

Суд решил прекратить производство по данному делу об административном правонарушении.