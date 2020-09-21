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Пьяных водителей остановили полицейские в Пскове и пяти районах области

В ряде районов Псковской области полиция выявила нетрезвых водителей-рецидивистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В деревне Тормахино Печорского района ночью 25 октября стражи порядка остановили для проверки автомобиль «Мицубиси», которым управлял нетрезвый 29-летний житель Печорского района.

В поселке Пушкинские Горы утром 25 октября по улице Заозерной на мопеде ехал местный житель 1984 года рождения, который, как выяснилось, тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

В городе Пустошке вечером 24 октября у дома по Пушкинскому переулку полицейские остановили автомашину ВАЗ-2106. За рулем «шестерки» находился нетрезвый горожанин 1991 года рождения.

Кроме того, водители в состоянии опьянения были выявлены в Пскове, Порховском и Пыталовском районах. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.