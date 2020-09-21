←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Шина Плюс Широкий выбор шин
Не жди Очереди
Все ограничения движения
Колпаки от 550 рублей
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Медсправки Для водителей
План Б На Инженерной
Колючий Сюрприз
Шины на зиму
ещё За рулём 21.09.2020 13:590 Пятерых нетрезвых водителей-рецидивистов остановили псковские полицейские 26.10.2020 12:271 Пскович пожаловался, что не может записаться на пересдачу в ГИБДД до 2119 года 26.10.2020 11:150 Пьяных водителей остановили полицейские в Пскове и пяти районах области 23.10.2020 16:262 Командировка спасла собственницу «БМВ» от штрафа за парковку на месте инвалида в Пскове 22.10.2020 13:341 Три светофора обесточены в Пскове 22.10.2020 11:530 Пьяного водителя «Тойоты» остановила полиция в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Пскович пожаловался, что не может записаться на пересдачу в ГИБДД до 2119 года

26.10.2020 12:27|ПсковКомментариев: 1

В Пскове нет свободной записи на экзамен для кандидатов в водители вплоть до 2119 года. Об этом сообщается в обращении, опубликованном 26 октября на сайте губернатора области.

«Из-за постоянных отсрочек и якобы очередей я уже несколько месяцев не могу сдать экзамен на право управления транспортным средством. Мое право на пересдачу экзамена раз в две недели нарушается. Крайний раз экзамена я ждал полтора месяца», - говорится в обращении. - Сегодня сказали, что записи больше не будет. Все записи только через сервис "Госуслуги". Но это невозможно, потому что сам сервис работает некорректно, а свободных записей на экзамен нет вплоть до 2119 года».

«Это что за издевательство? Почему я не могу законно сдать экзамен? Мои прошлые результаты и справки имеют сроки, в которые я не попадаю, потому что просто не принимают в ГИБДД. Мне что каждый год теперь делать справки и учиться и сдавать все заново? Вообще реально сдать экзамен до 2119 года?! При этом человеческой очереди по факту нет, экзамен сдают человек по 5-10 в день. Где эта мифическая очередь? Почему ГИБДД нарушает мои права на получение водительского удостоверения? Помогите разобраться, пожалуйста», - написал автор обращения.

Теги: #ГИБДД #водительское удостоверение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Возите ли вы своих детей в садик/школу на машине?
В опросе приняло участие 1603 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
26.10.2020, 12:271 Пскович пожаловался, что не может записаться на пересдачу в ГИБДД до 2119 года 26.10.2020, 11:150 Пьяных водителей остановили полицейские в Пскове и пяти районах области 26.10.2020, 10:460 Неизвестный водитель сбил женщину в Великих Луках 25.10.2020, 21:351 Опубликованы фото с места смертельного ДТП на трассе Москва - Рига
25.10.2020, 19:360 1 человек погиб и 3 пострадали при наезде ВАЗ-2110 на лося 25.10.2020, 14:490 Трех пьяных водителей задержали в Псковской области 25.10.2020, 14:170 Пострадавшая в ДТП с фурой госпитализирована в Псковскую областную больницу 24.10.2020, 16:381 Пассажир автобуса пострадал в результате ДТП на Юбилейной в Пскове
24.10.2020, 15:520 «Хендай» и «Ока» не разъехались на улице Инженерной в Пскове 24.10.2020, 14:4011 Продажа транспортных карт начинается в Пскове 24.10.2020, 13:241 Пожилой петербуржец совершил ДТП в Псковском районе 24.10.2020, 13:180 Три человека получили травмы в ДТП на дороге Великие Луки - Невель
24.10.2020, 10:210 В Великих Луках модернизируют систему уличного освещения 23.10.2020, 18:050 Пскович дважды продал один и тот же набор колес для автомобиля 23.10.2020, 17:220 В Кунье размыло дорогу к одной из контейнерных площадок 23.10.2020, 17:000 Псковичей осудили за кражу оставленного без присмотра квадроцикла
23.10.2020, 16:380 Щиты со статистикой ДТП устанавливают на дорогах Псковской области 23.10.2020, 16:262 Командировка спасла собственницу «БМВ» от штрафа за парковку на месте инвалида в Пскове 23.10.2020, 16:220 Пскович предстанет перед судом за угон мотоцикла 23.10.2020, 15:360 Тройное ДТП и наезд на дерево спровоцировал водитель в Пскове
23.10.2020, 15:080 Под Невелем ВАЗ врезался в столкнувшиеся «Мазду» и автобус, пострадали трое 23.10.2020, 14:511 Дмитрий Быстров назвал актуальную проблему улиц в Острове 23.10.2020, 13:391 Амбициозные задачи по ремонту дорог ставит глава Островского района 23.10.2020, 12:020 ДТП мешает движению транспорта на улице Алмазной в Пскове. ФОТО
23.10.2020, 11:450 Интерактив: Верните прежний режим работы светофора 23.10.2020, 11:330 Из-за ремонта переезда в Порхове организуют реверсивное движение автотранспорта 23.10.2020, 11:084 Интерактив: Рукотворный транспортный коллапс 23.10.2020, 10:580 «Крайслер» столкнулся с «Фордом» на Инженерной в Пскове
23.10.2020, 10:550 В рамках реконструкции дороги Усвяты - Стеревнево идет укладка асфальта 23.10.2020, 09:551 Мост через реку Великую в Острове перекрывали из-за сообщения о минировании 23.10.2020, 09:3310 Интерактив: Лишний светофор в Пскове 22.10.2020, 21:160 С завтрашнего дня в Пскове изменится схема движения общественного транспорта
22.10.2020, 18:440 В Великих Луках во дворе на проспекте Гагарина появился новый асфальт 22.10.2020, 17:451 Видеофакт: Дрифт на городских улицах 22.10.2020, 16:130 ДТП мешает движению на Октябрьской площади в Пскове 22.10.2020, 16:040 Временно прекращено движение по участку Северного обхода
22.10.2020, 15:530 «Тойота» перевернулась в Новосокольническом районе, пострадала девушка 22.10.2020, 15:211 Ушибы и переломы получил пешеход после наезда УАЗа на Чудской в Пскове 22.10.2020, 13:341 Три светофора обесточены в Пскове 22.10.2020, 12:4410 Контроль за соблюдением масочного режима в автобусах усиливают в Псковском районе
22.10.2020, 11:530 Пьяного водителя «Тойоты» остановила полиция в Пскове 22.10.2020, 10:532 Рану нижней губы получил водитель в ДТП на Рокоссовского в Пскове. ФОТО 22.10.2020, 10:311 Интерактив: Уберите сбитую стойку дорожного знака 22.10.2020, 10:000 Более 30 км Гдовской трассы довели до норматива в этом году
22.10.2020, 09:300 Пешеход сбит на перекрестке улиц Чудской и Алмазной в Пскове 22.10.2020, 08:560 Автомобиль «Яндекс. Такси» врезался в Мицубиси на улице Труда 22.10.2020, 08:390 Четыре водопропускных трубы отремонтировали на дороге Родина - Наволок 21.10.2020, 20:297 Что нельзя делать при неизбежности столкновения с лосем, рассказал Владимир Папорт
21.10.2020, 19:212 «Убитые дороги» сообщили о техническом открытии участка улицы Фабрициуса 21.10.2020, 17:363 ГИБДД: Самый опасный стаж вождения в Пскове - от 5 до 10 лет 21.10.2020, 17:3328 Штрафы за масочный нигилизм в транспорте: объективная необходимость или перегиб властей? 21.10.2020, 15:003 Гид по шиномонтажам Пскова
21.10.2020, 13:530 Владимир Папорт: Опытные водители не торопятся двигаться в сумерки 21.10.2020, 13:450 Остановку на улице Индустриальной в Пскове обустроят после реконструкции перекрестка 21.10.2020, 13:023 В Пскове на три дня закрывается движение по Советскому мосту 21.10.2020, 11:060 Пьяные водители «Тойоты», ВАЗа и «Пежо» попались псковским полицейским
21.10.2020, 11:003 Не думай о своем автомобиле - доверься профессионалам 21.10.2020, 10:092 Мост имени 50-летия Октября и площадь Героев-десантников закроют в Пскове на три дня 20.10.2020, 17:380 Ремонтом дороги Порхов - Успенье в рамках нацпроекта займется новый подрядчик 20.10.2020, 17:135 Новый круг на Инженерной в Пскове стал поводом для жалобы на сайте губернатора
20.10.2020, 16:390 «Прагматика Псков» предлагает воспользоваться выгодным предложением на покупку LADA Granta 20.10.2020, 13:551 В Псковской области появятся новые аналоги «картонных» автомашин ДПС 20.10.2020, 13:231 Более 24 тысяч тонн песко-соляной смеси заготовили для уборки трасс в Псковской области 20.10.2020, 11:210 Улицу Школьную отремонтируют в Пскове до 1 декабря
20.10.2020, 10:042 В Пскове ищут свидетелей повторного наезда на «Хендай» на Алмазной 20.10.2020, 09:140 Конкурс среди автолюбителей с инвалидностью организуют в Пскове 20.10.2020, 09:020 В Псковском районе появится первый интеллектуальный светофор 20.10.2020, 07:060 Два человека погибли в ДТП на дороге Толкачево - Себеж
19.10.2020, 20:450 Три автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове 19.10.2020, 19:050 Разрешение на перевозку пассажиров в такси можно получить в МФЦ 19.10.2020, 17:580 ГИБДД: Покупавшие полисы ОСАГО в период пандемии должны пройти техосмотр до 31 октября 19.10.2020, 17:500 Два Renault столкнулись рядом с ТЦ «Гулливер» в Пскове
19.10.2020, 17:163 На улице Яна Фабрициуса в Пскове появится новая полоса. ФОТО 19.10.2020, 17:090 Один человек пострадал в ДТП в Печорском районе 19.10.2020, 16:180 Более 30 нарушений выявили сотрудники ГИБДД в Новосокольниках и Локне 19.10.2020, 15:382 Шесть однотипных ДТП произошло на круговом перекрестке улицы Балтийской с начала года
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.