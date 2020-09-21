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Пскович пожаловался, что не может записаться на пересдачу в ГИБДД до 2119 года

В Пскове нет свободной записи на экзамен для кандидатов в водители вплоть до 2119 года. Об этом сообщается в обращении, опубликованном 26 октября на сайте губернатора области.

«Из-за постоянных отсрочек и якобы очередей я уже несколько месяцев не могу сдать экзамен на право управления транспортным средством. Мое право на пересдачу экзамена раз в две недели нарушается. Крайний раз экзамена я ждал полтора месяца», - говорится в обращении. - Сегодня сказали, что записи больше не будет. Все записи только через сервис "Госуслуги". Но это невозможно, потому что сам сервис работает некорректно, а свободных записей на экзамен нет вплоть до 2119 года».

«Это что за издевательство? Почему я не могу законно сдать экзамен? Мои прошлые результаты и справки имеют сроки, в которые я не попадаю, потому что просто не принимают в ГИБДД. Мне что каждый год теперь делать справки и учиться и сдавать все заново? Вообще реально сдать экзамен до 2119 года?! При этом человеческой очереди по факту нет, экзамен сдают человек по 5-10 в день. Где эта мифическая очередь? Почему ГИБДД нарушает мои права на получение водительского удостоверения? Помогите разобраться, пожалуйста», - написал автор обращения.