АвтоМир / За рулём

В Великих Луках мужчину будут судить за «липовые» права

В Великих Луках мужчину будут судить за использование поддельных водительских прав. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, установлено, что в середине июля 2020 года гражданин заказал сети интернет и приобрел за 45 000 рублей водительские права, которые были доставлены ему на дом и оставлены в почтовом ящике.

12 сентября текущего года, управляя принадлежащей ему автомашиной ВАЗ-21016, он был остановлен сотрудниками ГИБДД ОМВД по Великие Луки. При проверке водительского удостоверения по базе данных было выявлено, что права гражданину не выдавались, а приобретенное в интернете водительское удостоверение числится за жительницей Москвы.

Мужчине инкриминировано совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ - использование заведомо поддельного официального документа. Санкция части 3 статьи 327 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказания (ограничение свободы, принудительные работы), максимальное из которых – лишение свободы на срок до 1 года.