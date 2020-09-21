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Молодой великолучанин угнал ВАЗ, чтобы быстрее добраться до дома

Молодой великолучанин угнал ВАЗ, чтобы быстрее добраться до дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 25 октября в Великих Луках от дома по улице Молодогвардейцев был совершен угон автомашины ВАЗ-21074. Владелец автомобиля, 61-летний пенсионер, обратился за помощью в городской отдел МВД. Незамедлительно были сориентированы полицейские наряды единой дислокации, рассказали в ведомстве.

В результате разыскиваемую машину обнаружили на улице Карцево. В кратчайшие сроки установлен и подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством. Им оказался 20-летний безработный, судимый великолучанин. Горожанин дал признательные показания. По словам юноши, он решил воспользоваться чужой машиной, чтобы быстрее добраться домой.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ведется расследование.