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В связи с пандемией продлеваются разрешения на перевозки псковским легковым такси

В связи с пандемией продлеваются разрешения на перевозки легковым такси. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

С 16 июня вступили в силу изменения, внесенные в постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 года №440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» в связи с карантином по коронавирусу.

Постановлением продлевается действие разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 12 месяцев, если срок по ним истекает в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года.

Изменения в реестр разрешений внес уполномоченный орган исполнительной власти Псковской области. Внесение изменений в разрешение на бумажном носителе – не требуется.