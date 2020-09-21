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Печерянин отработает 240 часов за нетрезвое вождение

Житель Печорского района привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что нетрезвого водителя автомобиля «Лада Гранта» сотрудники ДПС остановили около дома №2 по улице Рижской в городе Печоры. Ранее этот мужчина уже был наказан за невыполнение требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.