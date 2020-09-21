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Почему пьяным нет смысла тянуть время в надежде «выветрить алкоголь», рассказали сотрудники ГИБДД

Почему пьяным водителям нет смысла тянуть время при оформлении протокола в надежде «выветрить алкоголь», рассказали сотрудники ГИБДД. Как сообщил 30 октября в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» командир взвода ДПС №2 специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД по Псковской области Роман Мовчан, в некоторых случаях затягивание процедуры оформления приводит к усилению состояния опьянения.

«Бывают случаи, останавливаем водителя с запахом алкоголя, приглашаем в наш автомобиль, - рассказал Роман Мовчан. - Он «продувается» в наш прибор, показывает незначительное превышение нормы, но подлежащее оформлению. Водитель с ним не соглашается, рассчитывая, что пока он поедет в больницу, за это время алкоголь выветрится. От нашего (освидетельствования) отказывается, а в медицинском учреждении выявляется уже большее опьянение». За время поездки с сотрудником полиции происходит всасывание алкоголя, что приводит к более серьезному результату освидетельствования.

Командир специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД по Псковской области Артур Ляш рассказал, что нет оснований не доверять переносным аппаратам освидетельствования, которые имеются у полицейских.

«Данные приборы проходят ежегодно специальную проверку, - рассказал Артур Ляш. - Все эти приборы поверены, опломбированы. Крепятся мундштуки, которые находились в целлофановом пакете, вскрывается это в присутствии водителя, двух понятых, все это подтверждается видеосъемкой». «Надо доверять полиции», - заключил гость эфира.

Получасовая запись эфира доступна на сайте радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.