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Дновец на два года лишился водительских прав за пьяную езду

Дновец привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В суде установлено, что мужчина ранее уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

4 августа около 12.50, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами, он ехал на легковом автомобиле по городу Дно. Нарушителя остановил сотрудник полиции.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к обязательным работам на срок 200 часов с назначением дополнительного наказания в виде лишение права управления транспортным средством на 2 года. Приговор суда вступил в законную силу.