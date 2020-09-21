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В Псковской области установлены новые тарифы на использование спецстоянки

В Псковской области установлены новые тарифы на перемещение и хранение задержанного автотранспорта на спецстоянке. Соответствующий приказ комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 27.10.2020 №63-зтс опубликован 30 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказом установлен предельный срок оплаты (отсрочки оплаты) за перемещение и хранение задержанных транспортных средств, равный 30 дням со дня перемещения транспорта.

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 27 октября 2020 года и действует до 31 декабря 2022 года.

Тарифы различаются по муниципальным образованиям Псковской области и установлены для различных категорий транспорта, включая маломерные судна, гидроциклы.

Перемещение задержанного автомобиля категории B на спецстоянку в Опочецком, Красногородском и Пушкиногорском районе обойдется в 4533 рублей в 2020 году, 4696,19 рублей в 2021 году, 4879,34 рублей в 2022 году. Хранение на спецстоянке в Опочецком районе будет стоить 83 рубля в час в 2020 году, 85,99 рублей в 2021 году, 89,34 рубля в 2022 году. Уполномоченная организация - ИП Король Александр Викторович.

Установлены аналогичные тарифы для Гдовского, Дедовичского Дновского, Куньинского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Порховского, Пустошкинского, Пыталовского, Себежского, Стругокрасненского и Усвятского районов.