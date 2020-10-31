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Почти половина читателей ПЛН подвозит детей в школу или садик на машине

Почти половина читателей Псковской Ленты Новостей подвозит детей в школу или садик на машине. Об этом говорят результаты проведенного на сайте опроса на тему «Возите ли вы своих детей в садик/школу на машине?»

«Да, у нас садик/школа далеко от дома», - ответили 33,92% опрошенных.

13,42% подвозят детей потому что так безопаснее или быстрее.

1,03% ответили что возят не только своих детей, но и других.

Почти треть опрошенных (30,55%) детей не возят потому что садик или школа рядом. А у 20,73% нет такой возможности.

В опросе приняло участие 1751 человек.