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18 000 ДТП оформлено через мобильное приложение «ДТП. Европротокол»

18 000 ДТП оформлено через мобильное приложение «ДТП. Европротокол». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», на «Форуме лидеров страхового рынка» исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев рассказал о новых электронных продуктах, направленных на цифровизацию многих аспектов автогражданки. В их числе обновленная АИС ОСАГО 2.0 и суперсервис «Оформление Европротокола онлайн».

Курс на прогрессивное направление, связанное с цифровыми сервисами, РСА начал еще в 2012 году, запустив АИС ОСАГО, в котором учитывались договоры и убытки по этому виду страхования – и по ним рассчитывался КБМ. Однако эта система была направлена больше на решение оффлайн задач. Современные реалии требуют новых подходов, одним из которых был запуск обновленной информационной системы, с созданием обновленной структуры и увеличением мощности.

«Объемы обращений, которые мы обрабатываем с помощью этой системы, по нашему мнению, очень большие. Это примерно около двух миллиардов обращений в год. Это обращения для заключения договора, подтверждения данных, правильности расчета по полису, наличия КБМ или исправления КБМ, - рассказал Уфимцев. – Как любая крупная система, тем более, которая работает для большого количества лиц, АИС 2.0 на этапе запуска, конечно, имела некие сложности. Однако количество жалоб, которые мы слышали, в целом на ОСАГО, даже упало. Да, есть небольшое увеличение количества жалоб на информационную систему, но опять же, эти жалобы исчисляются сотнями, а мы договоров ОСАГО в месяц заключаем 3,5 млн».

Основным и первым шагом развития и цифровизации отрасли исполнительный директор РСА называет мобильное приложение «ДТП. Европротокол», с помощью которого с 2019 года можно зафиксировать данные о ДТП без вызова сотрудников ГИБДД и получить по ОСАГО выплату до 400 тыс. рублей.

В 2020 году ежемесячно с помощью него оформляется около 1 300 случаев в месяц, а за все существование сервиса было зафиксировано практически 18 000 тысяч ДТП. «С внедрением новой информационной системы мы зафиксировали рост количества фиксаций ДТП. Мощности и возможности системы стали позволять больше и лучше обрабатывать информацию, и вот по октябрю мы уже практически подошли к отметке 2 000 случаев, которые мы урегулировали с помощью приложения «ДТП. Европротокол». Еще одним преимуществом этой системы является фотофиксация, которая позволяет получить точные координаты и некорректируемые фотографии для страховщиков, что существенно снижает риск мошенничества со стороны пострадавшего или виновника ДТП», - прокомментировал Уфимцев.

Еще одним преимуществом этого приложения является наличие «тепловой» карты, показывающей места наибольшей концентрации ДТП. При дальнейшем увеличении объемов, страховщики смогут сотрудничать с городскими властями и органами ГИБДД, реагируя на такие проблемные зоны. С помощью этих данных возможно будет урегулировать и изменить правила движения на конкретных участках, что поможет добиться уменьшения количества ДТП.

Однако главной и самой «прорывной» разработкой на сегодняшний день является приложение «Оформление европротокола онлайн», которое получило название Суперсервиса №1 в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Этот суперсервис позволяет «не только осуществить фотофиксацию, но и подготовить электронное извещение по Европротоколу. С этим электронным извещением уже не надо заполнять никаких бумажек. Вместе с ним можно просто прийти в страховую компанию и она, в свою очередь, получив данные: фотографии, информацию по месту ДТП, и само электронное извещение, подписанное электронной подписью, будет проводить урегулирование убытка. То есть, это первая такая базовая часть для перехода на полное урегулирование онлайн по ОСАГО», - уточняет исполнительный директор РСА.

Этим сервисом первыми смогли воспользоваться жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и Республики Татарстан. С 1 ноября им смогут воспользоваться все водители России. Важнейшим нововведением является оформление электронного извещения о ДТП даже при разногласиях сторон об обстоятельствах ДТП, либо если одной из сторон аварии было юридическое лицо.

«Работа построена таким образом, что два водителя через портал Госуслуг осуществляют подпись электронного извещения, в которое подтягиваются и вносятся все данные из нашей информации системы. Поставить электронную подпись под извещением можно даже в случае несогласия об обстоятельствах ДТП, - оно все равно будет приниматься страховой компанией».

Для полноценного перехода к урегулированию убытков онлайн страховому сообществу еще необходимо внести ряд изменений в существующие нормативно-правовые акты. РСА поддерживает необходимость развития электронных сервисов в ОСАГО – союзом был основан особый комитет по развитию цифровых сервисов в данном направлении. Также до конца года планируется доработать SDK-модуль, который страховые компании внедрят в собственные мобильные приложения. С помощью этого модуля появится возможность урегулирования убытка по Европротоколу по фотофиксации и функция оформления электронного извещения о ДТП. Вместе с этими шагами, к июню 2021 года возможно будет внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО, в которое войдут оформление заявления о страховом случае, направление на осмотр и ремонт автомобиля.