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Депутат Александр Васильев: Закон о фотовидеофиксации непристегнутого ремня в машине требует доработки

В Москве дорожные камеры начнут регистрировать разговоры водителей по телефону без гарнитуры, а также непристегнутый ремень. Как отмечает ТАСС, для этого на улицах Москвы установят специализированные комплексы фотовидеофиксации. Для выполнения указанных функций будут использованы возможности нейросетей. Сообщается, что система уже прошла испытания: в тестовом режиме камеры начали работать в феврале 2020 года, но штрафы за этот период не выносились.

Депутат Госдумы Александр Васильев в интервью «Дума ТВ» отметил, что в первую очередь разработчикам данной инициативы нужно было бы ознакомиться с тем, сколько муляжей ремней безопасности продается на автозаправках. Таким образом, данное ограничение можно будет легко обойти. Парламентарий отметил, что предложенная законодательная инициатива требует дополнительной проработки.