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В России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей

К 2022 году на территории Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) могут вступить в силу новые правила тюнинга и ремонта автомобилей. Об этом говорится в письме сенатора Совета Федерации Андрея Кутепова министру промышленности Денису Мантурову, пишет газета «Известия».

Третий пакет поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», разработанный Минпромторгом, обяжет водителей проходить внеплановый техосмотр даже после минимальных изменений в автомобиле — например, смены магнитолы или сигнализации. Поправки также запретят использовать ряд б/у запчастей — в том числе систем рулевого управления, тормозных систем, ремней и подушек безопасности.

В письме к главе Минпромторга Андрей Кутепов попросил отказаться от таких изменений. «Указанные положения могут привести к тому, что граждане будут лишены возможности использовать для ремонта автомобилей более дешевые, восстановленные на территории России компоненты или запчасти с выведенных из эксплуатации автомобилей», - указал сенатор. Кроме того, поправки ударят и по рынку независимых автосервисов, считает он. В письме говорится, что в отрасли сегодня задействовано более 70 тыс. предприятий, где работает более 1,5 млн граждан.