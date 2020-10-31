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В России запустят тестирование системы беспилотного вождения в потоке

В декабре в Московской области начнут тестировать систему беспилотного вождения транспорта в потоке, сообщает НП «ГЛОНАСС».

До конца года будет протестировано V2X оборудование (бортовое оборудование, датчики, предназначенные для приема и передачи данных) компаний Fort Telecom, «МВС Груп», «Лаборатория Касперского», Sreda Solutions, Keysight и ФГУП «НАМИ», пишет газета «Известия». По итогам тестирования разработают единый технический стандарт передачи данных, сегодня в России его нет.

«Единый техстандарт необходим для обеспечения взаимного обмена информацией устройств на автомобилях, произведенных в разных странах. К примеру, устройства V2X российского производства должны свободно обмениваться данными с устройствами на автомобиле немецкого производства, чтобы при движении в российском городе машина могла получать данные о дорожной обстановке и фазах переключения светофоров», - отметили в НП «ГЛОНАСС»..

При этом полноценному внедрению системы беспилотного вождения сегодня мешает несовершенство дорожной инфраструктуры и отсутствие правовой базы, добавляют специалисты.