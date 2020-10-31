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Порядок оформления мелких ДТП могут изменить

МВД России вместе с правительством Москвы прорабатывают инициативу по изменению порядка оформления мелких аварий, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, им вместе с экспертным центром Probok.net нужно проанализировать статистику смертей в результате «повторных» ДТП (наезды во время оформления аварий) в столице.

В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, который возглавляет правительственную комиссию по безопасности дорожного движения, подтвердили, что такое поручение действительно есть, и сообщили, что, если проверка покажет, что доля погибших в «повторных» авариях превышает 10% от общего числа жертв ДТП в Москве, правила оформления аварий скорректируют, передает РБК.

С начала года, по данным ГИБДД, было зафиксировано более 3 тысяч ДТП, связанных с наездом на стоящие машины. При этом статистика не показывает полную картину, поскольку, например, водитель, который вышел на проезжую часть, считается пешеходом, если на него наедет другое авто. В соответствии с правилами дорожного движения в случае ДТП водитель должен остановиться, установить знак аварийной остановки, а если автомобиль мешает другим участникам движения — освободить дорогу. Небольшую аварию можно оформить европротоколом.

По мнению замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Александра Евсина, формулировки путают водителей и обрекают «на ожидание травм или даже смерти». Глава Probok.net Александр Шумский отмечает в свою очередь, что они опасаются наказания за оставление места ДТП. Шумский считает, что в правилах дорожного движения нужно закрепить норму о том, что в случае отсутствия пострадавших «останавливаться не нужно, доезжаете до первой безопасной площадки, там договариваетесь». Он также считает необходимым внести изменения в КоАП.