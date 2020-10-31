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Псковская область попала в топ-10 регионов по печальной статистике ДТП

Псковская область заняла десятую строчку рейтинга среди регионов РФ по количеству погибших в ДТП на 1 тысячу пострадавших. Такие данные приводит РИА Новости на основе собственного исследования и статистики МВД России.

Согласно представленным РИА Рейтинг показателям, количество погибших в ДТП на 1 тысячу пострадавших в период с января по сентябрь 2020 года в Псковской области составило 120. Столько же в Калмыкии. Этот показатель выше в Брянской области (121), Ростовской области (128), Дагестане (136), Ненецком автономном округе (138), Кабардино-Балкарии (146), Ингушетии (163), Чукотке (222) и в Чечне (264).

При этом по число пострадавших в ДТП (погибших и раненых) на 100 тыс. жителей в январе–сентябре 2020 году Псковская область оказалась на 12-й строчке рейтинга с показателем в 147. Здесь антилидерами стали Тыва (202), Калмыкия (184), Тюменская (175), Новгородская (171) и Владимирская области (161).

Без привязки к численности населения статистике по ДТП с пострадавшими на общероссийском фоне Псковская область выглядит более благополучно. При расчете таких ДТП на 100 тыс. автомобилей в январе-сентябре 2020 года регион занял 43 позицию из 85 с 213 случаями. Самыми аварийными стали Еврейская автономная область (298), Омская область (305), Владимирская область (315), Республика Алтай (323) и Республика Тыва (632).

В целом, с января по сентябрь 2020 года количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, в России снизилось на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Псковской области снизилось лишь на 1,1%.