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«Паркон» поработает на улице Петровской в Пскове в ноябре

Комплекс фотовидеофиксации «Паркон» поработает на улице Петровской в ноябре. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД УМВД по Псковской области Юрий Федоров.

Маршрут следования комплекса «Паркон» четко расписан и утвержден. К примеру, в списке есть улицы Западная, Советская, Звездная, Красноармейская, Вокзальная, Петровская, Воровского, Крестовское шоссе, Октябрьская площадь, Рижский проспект, Коммунальная, Некрасова, Гражданская, Конная, Чудская, Кузнецкая, Труда и другие.

ГИБДД Пскова попросило включить «Паркон» на улице Петровской на стороне у детской поликлиники. По нечетным дням с ноября там будет работать «Паркон».

Что бывает, если автомашина зарегистрирована на ребенка, можно ли удалить из базы сведения о зарегистрированном нарушении и штрафуют ли депутатов, читайте в ближайшее время в интервью руководителя ЦАФАП в разделе «Автомир ПЛН».