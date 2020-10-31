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Нетрезвую девушку за рулем «Ауди» остановили полицейские в Великих Луках

Повторно севшую за руль в состоянии алкогольного опьянения девушку 1992 года рождения остановили сотрудники ГИБДД в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 ноября около 8.00 возле дома на улице Винатовского полицейские остановили для проверки автомобиль «Ауди», за рулем которого и находилась девушка в состоянии опьянения. По данному факту проводится проверка.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.