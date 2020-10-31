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Почти 80% «дорожных» штрафов оплачивают в Псковской области

78,7% «дорожных» штрафов удается взыскать в Псковской области. Об этом рассказал инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Псковской области Алексей Большаков 11 ноября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. В целом по России этот показатель составляет 80%.

Штрафы от Госавтоинспекции оплачивают не только водители. К примеру, с начала года наказано более 250 тысяч водителей, более 6 тысяч пешеходов и 133 пассажира. Алексей Большаков отметил, что пассажиры привлекаются к административной ответственности за непристегнутые ремни безопасности.

Административные штрафы ГИБДД можно оплачивать частями. Главное - указать в документе об оплате уникальный номер начисления, он соответствует номеру постановления. Если при оплате не будет указан этот номер, она не пройдет, пояснил гость студии.

Алексей Большаков также сообщил, что чаще всего эту возможность используют водители, оштрафованные за пьяное вождение. Оплата штрафа частями возможна в течение 60 дней.