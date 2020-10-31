В России могут разрешить водить автомобиль с 17 лет

МВД России предложило разрешить водить автомобиль с 17 лет, об этом говорится в законопроекте, направленном в кабмин.
Как пишет «Коммерсант», до достижения совершеннолетия новоиспеченные автомобилисты должны совершать поездки в присутствии водителя-наставника.
Издание отмечает, что на данный момент экзамен в ГИБДД можно сдавать уже в 17 лет, однако садиться за руль законодательство разрешает с 18.
В МВД считают, что за год полученные знания теряются.
Порядок вождения и требования к наставникам предполагается прописать позднее в постановлении правительства.
Кроме того, предлагается ужесточить требования к водителям автобусов и троллейбусов, к их управлению необходимо допускать уже имеющих годовой опыт вождения водителей, говорится в документе.