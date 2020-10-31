АвтоМир / За рулём

В России могут разрешить водить автомобиль с 17 лет

МВД России предложило разрешить водить автомобиль с 17 лет, об этом говорится в законопроекте, направленном в кабмин.

Как пишет «Коммерсант», до достижения совершеннолетия новоиспеченные автомобилисты должны совершать поездки в присутствии водителя-наставника.

Издание отмечает, что на данный момент экзамен в ГИБДД можно сдавать уже в 17 лет, однако садиться за руль законодательство разрешает с 18.

В МВД считают, что за год полученные знания теряются.

Порядок вождения и требования к наставникам предполагается прописать позднее в постановлении правительства.

Кроме того, предлагается ужесточить требования к водителям автобусов и троллейбусов, к их управлению необходимо допускать уже имеющих годовой опыт вождения водителей, говорится в документе.