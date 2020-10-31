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Страдающего алкоголизмом жителя Куньинского района лишили водительских прав

Житель Куньинского района, страдающий алкогольной зависимостью, лишен права управления транспортными средствами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что мужчина состоит на учете в лечебном учреждении с диагнозом «алкогольная зависимость», при этом имеет действующее свидетельство на право управления транспортными средствами.

Куньинский районный суд удовлетворил иск прокурора с требованием прекращения права мужчины на управление транспортными средствами.