Страдающего алкоголизмом жителя Куньинского района лишили водительских прав

Житель Куньинского района, страдающий алкогольной зависимостью, лишен права управления транспортными средствами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе проверки установлено, что мужчина состоит на учете в лечебном учреждении с диагнозом «алкогольная зависимость», при этом имеет действующее свидетельство на право управления транспортными средствами.
Куньинский районный суд удовлетворил иск прокурора с требованием прекращения права мужчины на управление транспортными средствами.