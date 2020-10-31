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Двое жителей Пыталовского района осуждены за езду в пьяном виде

Прокуратура Пыталовского района поддержала государственное обвинение по уголовным делам в отношении двух местных жителей 1991 и 1995 годов рождения. Судом они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения).

В суде установлено, что подсудимые, будучи совсем недавно привлеченными к административной ответственности за аналогичное правонарушение, вновь сели пьяными за руль. Их остановили сотрудники ГИБДД и отстранили от управления транспортными средствами.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал молодых людей виновными и назначил наказание в виде обязательных работ с лишением права управлением транспортными средствами сроком до 2,5 лет. Приговор суда вступил в законную силу.