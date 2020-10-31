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Фотофакт: На улице Шестака в Пскове эвакуируют неправильно припаркованные автомобили

На улице Шестака в пскове возле дома № 28 эвакуатор забирает неправильно припаркованные автомобили. Об этом сообщают очевидцы в соцсети ВКонтакте в группе «Жесть по-псковски».



Фото: Полина Канцырева, «Жесть по-псковски», ВК

В комментариях пользователи уточнили, что автомобиль «Нива», который грузят на эвакуатор на представленном фото, находился в зоне действия знака «Остановка запрещена».

«А вы говорите не эвакуируют машины. Еще как! Это намного лучше, чем спускать колеса и царапать машины нарушителей. Цивилизованный способ наказать нарушителя», - написала одна из подписчиц группы.

Впрочем, не все согласились с ее мнением. «Они бы так всегда по городу работали, а не только когда квартал закрывать надо. Особенно с отдельной кастой {нарушителей ПДД}, которые машины на поворотах ставят», - высказался один из участников дискуссии.