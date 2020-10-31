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Пьяного водителя за рулем ВАЗа задержала полиция в Островском районе

В Островском районе полиция задержала нетрезвого водителя-рецидивиста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Так, 10 ноября около 22.00 на дороге Санкт-Петербург - Невель в Островском районе полицейские остановили для проверки ВАЗ - 2114. Выяснилось, что автомобилем управлял житель Острова 1971 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.