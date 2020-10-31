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Гдович отправится в колонию за езду в нетрезвом виде

52-летний житель Гдова лишился свободы за езду в нетрезвом виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В судебном заседании установлено, что мужчина уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение, также он имеет судимость. Тем не менее, находясь в состоянии опьянения и не имея права управления транспортными средствами, он сел за руль легкового автомобиля. Автомобилиста остановил сотрудник полиции.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 (три) года.

Отбывать назначенное наказание осужденному предстоит в колонии-поселении. Приговор суда пока не вступил в законную силу.