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Николай Мельков: Псковские водители не готовы к велосипедистам на дороге

Псковские водители не готовы к велосипедистам на дороге. Об этом заявил активист сообщества «Убитые дороги Пскова» Николай Мельков 20 ноября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Николай Мельков рассказал, что в большинстве случаев передвигается на велосипеде по дороге, чтобы не мешать пешеходам. При этом он использует жилет, шлем, зеркала. На его велосипеде есть стоп-сигнал и фонари спереди. «Нет только поворотников», - добавил гость эфира. Он отметил, что ПДД не требует даже наличия шлема.

«Меня везде видно. Но находится много водителей, которые специально прижимают, особенно в узких местах, на мостах. Нет уважения. Если бы было больше уважения, мы могли бы убрать часть аварий», - уверен Николай Мельков. Отсутствие взаимоуважения на дороге он считает большой проблемой общества.