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Законодатель хочет разрешить показывать документы на машину в электронном виде

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым и сенатор Сергей Леонов внесли в нижнюю палату законопроект, который позволит водителям при отсутствии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) избежать эвакуации машины, продемонстрировав сотрудникам Госавтоинспекции его копию или паспорт транспортного средства (ПТС) в электронном виде. Текст проекта закона опубликован на сайте федерального парламента.



Источник: Mosmonitor.ru

Авторы отмечают, что сейчас, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), управление автомобилем без регистрационных документов влечет за собой предупреждение или штраф в размере 500 рублей, а также эвакуацию машины на специальную стоянку, пишет ТАСС.

«В то же время возможны ситуации, когда водитель транспортного средства не имеет на руках свидетельства о регистрации транспортного средства из-за его кражи или утери», - добавляют разработчики.

Они указывают на то, что у водителя могут быть и иные документы, подтверждающие законность владения автомобилем, например, «паспорт транспортного средства (ПТС), генеральная доверенность, а также электронная форма свидетельства о регистрации транспортного средства». В связи с этим депутаты считают целесообразным «исключить в ряде случае привлечение к административной ответственности» и эвакуацию транспорта.

В частности, законопроектом предлагается дополнить первую часть статьи 12.3 КоАП РФ примечанием, согласно которой штраф не применяется при наличии у водителя ПТС (если он собственник машины), или же оригинала ПТС и генеральной доверенности (если автомобиль принадлежит другому лицу).

Эта же статья дополняется положением, согласно которому эвакуация не применяется, если водитель является собственником «и имеет регистрационные документы на данное транспортное средство в электронном виде». Если речь идет не о собственнике, то водитель также должен иметь документы, подтверждающие право на управление авто. При этом наличие электронных копий документов не освобождает от штрафа в 500 рублей.

В правительстве ранее не поддержали данную инициативу. В проекте отзыва кабмина, подготовленном его комиссией по законопроектной деятельности, говорится, что по КоАП применение штрафа и эвакуации применяются в целях пресечения правонарушения, это является правом, но не обязанностью должностных лиц. Кодекс также позволяет освобождать от наказания водителей, чье свидетельство на машину было украдено или утеряно, ввиду малозначительности совершенного нарушения.