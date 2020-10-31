АвтоМир / За рулём

Псковичам напомнили, как подготовить автомобиль к зиме

Жителям Псковско й области напомнили, как подготовить автомобиль к эксплуатации в осенне-зимний период. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, зима - это не только низкие температуры, повышенная влажность и скользкая дорога. Это еще и сложный период вождения, который может преподнести в дороге самые непредсказуемые сюрпризы.

Подготовкой автомобиля к зиме нужно заниматься заранее, так как это может занять не один день и, как правило, включает в себя:

подготовку двигателя к зиме;

подготовку АКБ;

подготовку кузова автомобиля;

подготовку шин к зиме;

регулировку, обслуживание оптики и отопление салона;

подготовку тормозов;

замену жидкости омывателя стекол.

Особое внимание нужно обратить на моторное масло. Специалисты рекомендуют перед зимней эксплуатацией обязательную его замену. Кроме того, необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости – антифриз. Здесь нужно ориентироваться по срокам замены, которые рекомендованы производителем.

Перед началом зимы необходимо проверить состояние аккумуляторной батареи. Обратите внимание на срок ее службы. Если аккумулятор прослужил 2-3 года, то он нуждается в стационарной подзарядке.

При подготовке машины к холодам очень важно обратить внимание на выбор зимних шин. Наличие хороших зимних шин на автомобиле - это прежде всего безопасность водителя и пассажиров.

Необходимо также проверить состояние тормозной жидкости: рекомендуется менять ее раз в два года. Зимняя погода непредсказуема, поэтому держать исправными стеклоочистители нужно всегда, тем более что, согласно ПДД, движение в случае их поломки запрещено.

К зиме лучше установить новые дворники и заменить летнюю жидкость в бочке омывателя на зимнюю. В автомобиле без печки салона уже осенью холодно, поэтому проверять это устройство нужно заранее.