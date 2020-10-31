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АвтоМир / За рулём

Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские на улице Юности в Пскове

23.11.2020 11:29|ПсковКомментариев: 0

Нетрезвого 33-летнего псковича за рулем автомобиля ВАЗ-2115 задержали на улице Юности 23 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Кроме того, 19 ноября около 23.00 по дороге Порхов – Дно в Порховском районе на автомобиле «Мазда» ехал 27-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

А ночью 22 ноября на трассе Москва - Балтия в Куньинском районе полицейские остановили ВАЗ-21063. За рулем автомашины находился нетрезвый 62-летний местный житель.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Теги: #умвд россии по псковской области #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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