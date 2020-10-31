Удивительной назвал Александр Козловский новую инициативу депутата Васильева

Удивительной назвал депутат Госдумы Александр Козловский новую инициативу своего коллеги, депутата Александра Васильева, который предложил ввести штрафы за превышение скорости даже на один километр в час.
«Эту инициативу мы с ним точно не обсуждали, для меня она удивительна. Тем более, недавнее заявление фракции было о том, чтоб вообще этот вопрос не трогать и не пересматривать действующие нормы. Думаю, так и сохранится, а позиция Александра — это его личная позиция. Каждый ищет свои возможности зайти с определенными инициативами, - прокомментировал Александр Козловский в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. - Может, с точки зрения члена комитета по транспорту у него больше опыта, и он считает, что это необходимо. А я больше рассуждаю как обыватель. Мне кажется, очень тяжело отследить превышение скорости на 1 километр, а есть еще и погрешности приборов».
Александр Козловский назвал инициативу Васильева излишней и посоветовал сконцентрироваться на улучшении качества дорог, как федеральных, так и региональных. «Вот, за чем мы должны следить как депутаты», - заключил гость студии.