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МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на водительские права

Министерство внутренних дел России выступило с инициативой сократить перечень ошибок, после совершения которых кандидату в водители могут остановить экзамен.

В действующем административном регламенте по проведению данных экзаменов ошибки разделяются на «грубые» (пять штрафных баллов), «средние» (три балла) и «мелкие» (один балл). Необходимо набрать менее пяти баллов. Таким образом, при совершении «грубого» нарушения (их в перечне 17) экзамен прерывается, пишет РИА Новости.

Проект нового регламента предусматривает, что тестирование остановят, если кандидат допустил одно нарушение, предусмотренное одним из 15 пунктов экзаменационного листа.

В числе новых ошибок «использование во время движения телефона и (или) иного средства связи», а также «непристегнутый ремень безопасности», который сейчас проходит по категории «средних». В целом, остальные ошибки и нарушения разбиты на подгруппы по «ценности». Порог штрафных баллов для сдачи экзамена не изменился.

Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.