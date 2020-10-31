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Псковский байкер рассказал о действии правила боевого летчика на дороге

Главное правило мотоциклиста на дороге - это правило боевого летчика, оно гласит: «Все хотят тебя сбить». Как рассказал представитель мотоклуба «Ночные волки» Юрий Бурлин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, это не означает, что все пытаются намеренно сбить мотоциклиста.

По словам Юрия Бурлина, мотоцикл - не совсем заметный вид транспорта. Его можно не увидеть в зеркале заднего вида. Бывают ситуации, когда участник движения видит остановившуюся машину и думает, что за ней ничего нет, но врезается в мотоцикл.

«У нас вообще культура вождения оставляет желать лучшего», - заметил Юрий Бурлин. Когда мотоциклист выезжает на дорогу, все начинают сигналить. А это такой же участник движения, как автомобилист или велосипедист.

Юрий Бурлин считает, что сейчас власти очень много внимания уделяют состоянию дорог и автомобилистам, существует определенный «перекос» в их сторону. Необходим баланс между интересами всех участников движения, включая мотоциклистов, велосипедистов и пешеходов.

«Дороги делаются лучше, народ понимает, что можно жать на гашетку, есть возможность разогнаться. Человек рано или поздно разгонится», - сказал Юрий Бурлин.