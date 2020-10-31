←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Не жди Очереди
Светлее и безопаснее на федеральных дорогах
Выветривать Бесполезно
Все ограничения движения
Ликвидация
Шины на зиму
мальчики Техосмотр не желаете?
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
ещё За рулём 31.10.2020 22:403 Почему пьяным нет смысла тянуть время в надежде «выветрить алкоголь», рассказали сотрудники ГИБДД 25.11.2020 14:350 Россияне рассказали, как готовят свои автомобили к зиме 25.11.2020 13:120 «Рычащим» в ночное время мотоциклистам негде самореализоваться - эксперт 25.11.2020 09:510 МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на водительские права 24.11.2020 09:360 МВД изменит водительские удостоверения и ПТС 23.11.2020 17:194 Удивительной назвал Александр Козловский новую инициативу депутата Васильева
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

«Рычащим» в ночное время мотоциклистам негде самореализоваться - эксперт

25.11.2020 13:12|ПсковКомментариев: 0

«Рычащим» в ночное время мотоциклистам негде самореализоваться. Такое мнение высказал представитель мотоклуба «Ночные волки» Юрий Бурлин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Юрий Бурлин рассказал, почему люди очень плохо относятся к мотоциклистам, которые ездят по городу на заднем колесе или пытаются газовать «до отсечки». «Понятно ему больше негде самореализоваться. Если ты хочешь самореализоваться, езжай на трек. В Пскове его нет, но есть в Санкт-Петербурге. Доехать на мотоцикле 3 часа», - сказал гость эфира.

«Так или иначе, гонять по центральной улице или спальному району настолько неумно, я не буду употреблять другие эпитеты. Даже глупо. Человек может сам пострадать и может кто-то другой из-за него пострадать», - отметил Юрий Бурлин. Ночные гонки настраивают обывателей против мотоциклистов в целом. По словам гостя эфира, это возмущение обоснованное, в том числе с точки зрения «большой массы мотоциклистов».

Юрий Бурлин также пояснил, что существует около 30 разновидностей мотоциклов, не все из них предназначены для движения в городских условиях.

По мнению представителя мотоклуба «Ночные волки», молодежи необходимо организовать возможности для обучения. «Любое обучение при грамотной постановке дает хороший результат. Человек понимает, что лучше поездить на треке, чем по городу на заднем колесе», - добавил он.

{{include_quiz:}}
Теги: #мотоцикл
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Пользуетесь ли вы услугами сезонного хранения резины в шиномонтажах?
В опросе приняло участие 607 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
25.11.2020, 14:370 Пешеходные странствия на Поземского 25.11.2020, 14:350 Россияне рассказали, как готовят свои автомобили к зиме 25.11.2020, 13:580 Дорожный ремонт идет на улице Труда в Пскове 25.11.2020, 13:120 «Рычащим» в ночное время мотоциклистам негде самореализоваться - эксперт
25.11.2020, 10:545 Светофор меняют на Четырех углах в Пскове 25.11.2020, 09:510 МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на водительские права 24.11.2020, 20:070 Гололедица ожидается ночью на дорогах Псковской области 24.11.2020, 18:182 В Пскове стал заметнее запрет на стоянку на улице Петровской
24.11.2020, 16:505 Фотофакт: Новый остановочный павильон на улице Фабрициуса 24.11.2020, 16:191 Более 50 км трассы Р-23 капитально отремонтировали в Псковской области 24.11.2020, 15:330 Строительство объездной дороги вокруг Опочки планируется в 2023 году 24.11.2020, 12:560 Мать и ребенок пострадали в ДТП на переходе в Великих Луках
24.11.2020, 12:462 Стали известны подробности смертельного ДТП в Печорском районе. ФОТО 24.11.2020, 12:180 Легковой автомобиль и фура столкнулись в Печорском районе, погибли два человека 24.11.2020, 12:160 Определен подрядчик на ремонт дороги Опочка – Красногородск 24.11.2020, 11:260 Переезд на улице Малышева закроют в Великих Луках 26 ноября
24.11.2020, 09:360 МВД изменит водительские удостоверения и ПТС 23.11.2020, 20:521 В Пскове ищут подрядчика для продолжения реконструкции улицы Леона Поземского 23.11.2020, 17:265 Интерактив: Имейте совесть! 23.11.2020, 17:194 Удивительной назвал Александр Козловский новую инициативу депутата Васильева
23.11.2020, 17:010 Псковские автобусы проверили на чистоту и соблюдение требований по санобработке 23.11.2020, 16:320 Участок дороги Старый Изборск - Палкино - Остров отремонтируют в рамках нацпроекта 23.11.2020, 11:290 Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские на улице Юности в Пскове 23.11.2020, 10:470 В ГИБДД рассказали об изменениях в сдаче экзамена на водительские права
23.11.2020, 10:190 Дорогу до полигона ТБО привели в порядок в Порховском районе 23.11.2020, 08:430 Псковичам напомнили, как подготовить автомобиль к зиме 23.11.2020, 08:000 Российские ученые испытывают первый серийный электромобиль-кроссовер 23.11.2020, 07:480 Десятки нелегальных газовых заправок выявили в России
22.11.2020, 21:390 ГИБДД призвала псковичей к осторожности на дорогах 22.11.2020, 19:203 Автомобиль перевернулся на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 22.11.2020, 19:021 С нового года изменится состав автомобильной аптечки 22.11.2020, 18:015 Вернут ли обратно остановку «Улица Инженерная» в Пскове, рассказал Борис Елкин
22.11.2020, 14:370 В Псковском районе водитель «Киа» врезался в сломавшийся автомобиль 22.11.2020, 13:220 В Пыталово автомобиль BMW вылетел в кювет из-за взорвавшегося колеса 22.11.2020, 10:330 Два ВАЗа столкнулись в Палкинском районе 21.11.2020, 18:221 В Пскове за ДТП, случившиеся из-за гололеда, будут отвечать дорожные подрядчики
21.11.2020, 16:215 Борис Елкин прокомментировал вероятность, что центр Пскова станет пешеходным 21.11.2020, 15:0310 Мужчина с аккордеоном устроил концерт в псковском автобусе 21.11.2020, 12:340 Дорожные подрядчики готовы к новому ГОСТу на асфальтобетон — Борис Елкин 21.11.2020, 11:330 Пассажирка ВАЗа после ДТП в Порховском районе госпитализирована в тяжелом состоянии
21.11.2020, 10:540 Водители «Хонды» и «Мазды» сели за руль в нетрезвом виде 21.11.2020, 10:240 Смертельное ДТП произошло около деревни Волышово 21.11.2020, 10:060 С 1 января россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку 21.11.2020, 09:520 Борис Елкин надеется, что Северный обход будет достроен
20.11.2020, 21:040 На улице Индустриальной в Пскове не хватает велодорожки - активист «Убитых дорог» 20.11.2020, 19:002 Комплексный подход к ремонту дорог реализуют во всех микрорайонах Пскова 20.11.2020, 16:511 Борис Елкин пообещал, что «Шабаны» дождутся нормальных дорог 20.11.2020, 16:270 Две площади отремонтируют в Пскове в 2021 году
20.11.2020, 16:076 У главы дорожного комитета возникли вопросы к качеству реконструкции улицы Поземского 20.11.2020, 15:540 Администрация проверила готовность подрядчиков к уборке Пскова зимой 20.11.2020, 15:230 Борис Елкин рассказал, кому не нравится «островок безопасности» на Индустриальной 20.11.2020, 15:073 Николай Мельков: Псковские водители не готовы к велосипедистам на дороге
20.11.2020, 14:530 Купить «Ладу» в Пскове по программе господдержки можно только до конца ноября 20.11.2020, 14:500 Фотофакт: У дома №18 на улице Труда в Пскове ремонтируют тротуар 20.11.2020, 14:467 Борис Елкин о реализации дорожного нацпроекта: Осталось только «накрасить губы» 20.11.2020, 14:110 «Подстрочник» с Борисом Елкиным. ВИДЕО
20.11.2020, 14:021 Настроить псковские светофоры против «летчиков» предложил Николай Мельков 20.11.2020, 13:455 Будет нелегко - Борис Елкин о второй очереди реконструкции улицы Фабрициуса 20.11.2020, 13:380 Законодатель хочет разрешить показывать документы на машину в электронном виде 20.11.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Борисом Елкиным
20.11.2020, 12:558 «Это приводит к смерти»: Александр Васильев придумал новый штраф 20.11.2020, 11:261 «Черная пятница» в «Прагматике»: всего два дня действуют спеццены на автомобили 20.11.2020, 07:310 ГИБДД получит приборы для экспресс-тестов на наркотики и алкоголь 19.11.2020, 21:360 Происшествие на улице Звездной не зафиксировано как ДТП
19.11.2020, 20:420 Пешеход сбит на неосвещенном участке улицы Звездной в Пскове 19.11.2020, 18:190 Дорогу от Пскова до деревни Пожнище отремонтируют до конца года 19.11.2020, 16:560 Компания «СитиИнвестГрупп» подготовилась к уборке улиц Пскова от снега 19.11.2020, 16:262 Более 1 млрд рублей получит Псков на ремонт дорог в 2021 году
19.11.2020, 16:070 Почему не стоит покупать автомобили у «серых» дилеров 19.11.2020, 14:480 Девочка пострадала в тройном ДТП в Пскове 19.11.2020, 14:161 Власти Дедовичей не оплатили работу дорожной компании 19.11.2020, 12:100 В областных МРЭО изменился график работы
19.11.2020, 11:350 ГИБДД призывает псковичей быть очень внимательными на дорогах из-за ухудшения погоды 19.11.2020, 11:170 Гдовичка попросила вернуть автобусный маршрут «Псков - Гдов - Петербург» 19.11.2020, 10:544 Автобусный маршрут №9 продлят до улицы Лужской в Пскове 19.11.2020, 10:420 Освещение на дороге Псков - Гдов в Ершово появится осенью 2021 года
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.