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«Рычащим» в ночное время мотоциклистам негде самореализоваться - эксперт

«Рычащим» в ночное время мотоциклистам негде самореализоваться. Такое мнение высказал представитель мотоклуба «Ночные волки» Юрий Бурлин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Юрий Бурлин рассказал, почему люди очень плохо относятся к мотоциклистам, которые ездят по городу на заднем колесе или пытаются газовать «до отсечки». «Понятно ему больше негде самореализоваться. Если ты хочешь самореализоваться, езжай на трек. В Пскове его нет, но есть в Санкт-Петербурге. Доехать на мотоцикле 3 часа», - сказал гость эфира.

«Так или иначе, гонять по центральной улице или спальному району настолько неумно, я не буду употреблять другие эпитеты. Даже глупо. Человек может сам пострадать и может кто-то другой из-за него пострадать», - отметил Юрий Бурлин. Ночные гонки настраивают обывателей против мотоциклистов в целом. По словам гостя эфира, это возмущение обоснованное, в том числе с точки зрения «большой массы мотоциклистов».

Юрий Бурлин также пояснил, что существует около 30 разновидностей мотоциклов, не все из них предназначены для движения в городских условиях.

По мнению представителя мотоклуба «Ночные волки», молодежи необходимо организовать возможности для обучения. «Любое обучение при грамотной постановке дает хороший результат. Человек понимает, что лучше поездить на треке, чем по городу на заднем колесе», - добавил он.

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