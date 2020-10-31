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Россияне рассказали, как готовят свои автомобили к зиме

Сервис Авто.ру провел опрос среди своих пользователей и узнал, как они готовят автомобиль к зиме — какие процедуры проводят. Выяснилось, что каждый второй запасается «незамерзайкой», немного меньшее число водителей меняет масло, а каждый третий устанавливает «зимние» дворники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Авто.ру.

Чаще всего автовладельцы меняют к зиме колеса — такой ответ дал 91% респондентов. Следующий по популярности этап подготовки автомобиля к зиме — покупка и замена незамерзающей жидкости — 52% водителей подходят к этому вопросу ответственно. Укомплектовывают автомобиль щеткой и лопатой 41% респондентов. Меняют масло и проверяют другие технические жидкости, например, антифриз — 40% автомобилистов.

Меняют «дворники» на свежие, с более мягкой резинкой стеклоочистителя, почти треть автовладельцев — 29%. А вот проверяют перед зимой аккумулятор только четверть респондентов. Еще реже уделяют внимание проверке отопителя салона (20% участников опроса).

Также к зиме рекомендуется сделать диагностику подвески, рулевого управления и тормозов, так как в гололед малейшие огрехи в их работе могут привести к потере устойчи­вости. Однако, по данным опроса, всего 20% автомобилистов проверяют ходовую часть перед зимним сезоном. Из менее очевидного — стоит хорошо почистить стекла изнутри, так как со временем они становятся мутноватыми из-за тонкого налета из жира, грязи и веществ, выделяемых интерьерным пластиком при нагрева­нии на солнце. А зимой видимость и так часто бывает недостаточной.

Только 13% респондентов ремонтируют сколы и подкрашивают царапины на кузове, хотя делать это обязательно нужно. Дефекты лакокрасочного покрытия кузовных деталей из-за повышенной влажности и реагентов могут превратиться в очаги коррозии.

Лишь 4% участников опроса заделывают трещины и сколы на стеклах. Тем временем перепад температур между улицей и прогретым салоном автомобиля может спровоцировать превращение мелких сколов в неремонтируемые трещины, которые потребуют замены стекла целиком, отмечают специалисты.