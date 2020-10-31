Светофоры и переходы признаны самыми действенными мерами по снижению смертности на дорогах

Очередной этап реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) «Безопасность дорожного движения» показал, что наиболее эффективными для снижения смертности на дорогах остаются самые простые и давно опробованные меры: установка светофоров и отделение потоков машин от пешеходов, пишет «Российская газета».
Как заявил недавно на конференции в Москве исполнительный директор Европейского совета по транспортной безопасности Антонио Авенозо, в Европе удалось сократить смертность от ДТП на 25%. Пока еще не подведены итоги 2020 года, но по результатам 2019 года России удалось сократить смертность в ДТП почти на 40%. Число аварий снизилось на 20%. При этом за десять лет количество транспорта в стране выросло на 46% - с 42,06 миллиона до 61,7 миллиона машин.
Во многом это заслуга тех программ по обеспечению безопасности дорожного движения, которые у нас приняты и действуют, считают эксперты.
Как рассказал генеральный директор ФЦП Андрей Погребняк, когда принимался национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - а это был 2017 год - целевые показатели ФЦП к 2020 году надо было скорректировать, потому что они были достигнуты уже тогда.
«Самое главное то, что мы заставили регионы по-другому относиться к безопасности дорожного движения, - говорит Андрей Погребняк. - Совместная работа с заинтересованными субъектами давала приличные показатели. Мы занимались не только пропагандой и созданием обучающих программ и фильмов. Мы обращали внимание на существующую дорожную инфраструктуру в муниципальных округах. Реконструировали светофоры, делали пешеходные ограждения. Организовывали безопасное движение около учебных заведений»
Всего в рамках ФЦП установлено 905 км пешеходных ограждений, реконструировано более 2,5 тысяч светофорных объектов, организовано близ учебных заведений 3 тысячи пешеходных переходов. Напомним, что программа действовала на условиях софинансирования. Деньги выделяются, если регионы выделяют средства из своих бюджетов.
К сожалению, не все регионы приняли в ней участие. Условие о софинансировании оказалось для многих из них не выполнимым.
Напомним, что недавно цели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были скорректированы. Теперь показатель социального риска 4 погибших на 100 тысяч населения должен быть достигнут к 2030 году. А к 2024 году необходимо достичь показателя 8,4 погибших на 100 тысяч населения.
«Как показывает практика, после того, как дорога приведена в нормативное состояние, аварийность на ней поначалу даже увеличивается, - рассказывает Андрей Погребняк. - Связанно это с тем, что на хорошей дороге водители прибавляют скорость и ослабляют контроль за дорожной ситуацией. Поэтому одной только реконструкцией дорог проблему аварийности не решить. Людей нужно учить ответственному поведению на этих дорогах, популяризировать идею безопасности, если угодно - сделать модным соблюдение правил дорожного движения. И это дело пропаганды. Одновременно необходим контроль за движением - с помощью тех же комплексов фотовидеофиксации. Словом, работы много, есть к чему руки приложить».