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Пскович просит профинансировать обустройство автопарковок в водоохранных зонах

Выделить средства на обустройство подъездных путей к водоемам Псковской области и на организацию парковочных площадок в водоохранных зонах просит губернатора Михаила Ведерникова местный житель. Обращение с соответствующей просьбой опубликовано на сайте губернатор60.рф.

Пскович обратил внимание чиновников и руководства области на то, что жители и гости региона не могут спокойно спускать свои лодки на воду и разгружать рыбацкий скарб, не нарушая Водный кодекс РФ. «В СМИ пишут, что в следующем году область получит 3 млрд рублей на ремонт дорог. Товарищ губернатор, планируется ли потратить часть этих денег на устройство твердого покрытия подъездных дорог к водоемам области и обустройства парковочных площадок для автомобилей в водоохранных зонах, о которых говорится в Водном кодексе (статья 65. п.15, 4), дабы жители и гости нашего региона могли спокойно спускать свои лодки на воду и разгружать рыбацкий скарб, не нарушая данный закон?», - пишет автор обращения.

Чиновники, по его убеждению, «не хотят решать эту проблему, а инспектора штрафуют людей, приехавших на отдых». Нерешенность этого вопроса, как и других подобных, вызывает социальную напряженность, заметил пскович.

Отметим, что согласно Водному кодексу РФ, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах водоохранных зон запрещаются движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.