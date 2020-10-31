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Пьяные водители «девятки», мопеда и мотоцикла попались полиции в нетрезвом виде

В ходе проведенных дорожной полицией профилактических мероприятий в Бежаницком, Новоржевском и Псковском районах установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

В деревне Цевло Бежаницкого района 30 ноября около 14 часов полицейские остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-2109». За рулем «девятки» оказался нетрезвый местный житель, 1973 года рождения.

В деревне Выбор Новоржевского района 30 ноября около 16 часов по улице Школьной на мотоцикле следовал местный житель, 1961 года рождения. И он, как выяснили стражи порядка, находился «под градусом».

В тот же день около 15 часов на дороге Писковичи – Молгово Псковского района полицейские остановили проживающего в Псковском районе 53-летнего мужчину, который управлял мопедом. Он также находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам полицией ведутся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.