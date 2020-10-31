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МВД разрешит сдавать экзамен на права с 16 лет

Граждане с 16 лет смогут сдавать экзамен на получение водительского удостоверения. В новом проекте МВД прописало новое правило сдачи экзаменов. Оно закреплено в административном регламенте по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, сообщает ТАСС.

«Для получения государственной услуги заявители представляют: письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу российского национального водительского удостоверения, заверенное в соответствии с законодательством РФ», — говорится в проекте документа.

Документ могут предоставить заявителю в возрасте от 16 до 18 лет, однако должно быть письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на «сдачу им экзамена и выдачу российского национального водительского удостоверения» - сообщается в тексте документа. В административном регламенте, действующим в настоящее время, такого уточнения прописано не было. Планируется, что новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что МВД разработало проект изменений в закон «О безопасности дорожного движения», в котором в том числе говорится о намерении разрешить садиться за руль автомобиля с 17 лет, но при условии нахождения в машине водителя-наставника, имеющего водительское удостоверение.

Также в новом проекте прописаны шесть оснований, при которых кандидата не допустят к экзамену: если он не соответствует требованиям, если его лишили прав, если неправильно составлены документы, если документы подделаны или похищены, если не оплачена госпошлина, если у автошколы нет лицензии.

«В случае принятия решения об отказе в допуске к экзамену в заявлении указываются соответствующие основания отказа. Об отказе в допуске к экзамену заявитель уведомляется в письменной форме с указанием причин отказа», - говорится в проекте документа.

Ранее МВД России предложило с помощью видеокамер и аудиозаписи проверять личность тех, кто сдает практическую часть экзамена.