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Список нарушений с начислением штрафных баллов на экзамене по ПДД расширили

Список нарушений ПДД, за которые будут начислять штрафные балы при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения, расширен с 37 до 41 пункта. Об этом говорится в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средством, пишет ТАСС.

Планируется, что новый административный регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года

Согласно документу, за совершение каждой ошибки экзаменуемому начисляются штрафные баллы. По три балла будет начислено за выезд на перекресток при образовавшемся заторе и создание помехи движению транспорта в поперечном направлении; за нарушение правил остановки или стоянки, не включение сигнала поворота при перестроении, выбор скорости движения без учета дорожных и метеорологических условий, а также за другие ошибки, прописанные в новом регламенте. Всего их семь. По два балла будет начислено за восемь ошибок, перечисленных в регламенте, по одному - за семь. Согласно документу, экзамен будет считаться несданным, если экзаменуемому начислено пять и более штрафных баллов.

Кроме того, МВД предлагает автоматически прерывать экзамен, если испытуемый будет пользоваться мобильным телефоном, что считается грубым нарушением. «Проведение экзамена останавливается, выставляется оценка "не сдал" в случае, когда экзаменуемый пользовался телефоном либо иным техническим устройством, позволяющим вести переговоры», - сказано в положениях проекта.

Там также отмечается, что экзамен автоматически считается проваленным, если экзаменуемый при выполнении его практической части не пристегнулся ремнем безопасности. В настоящий момент эта ошибка на практическом экзамене относится к категории средних, за нее начисляются штрафные баллы, однако сдача экзамена не прекращается. Новый документ предусматривает 19 грубых ошибок, за совершение которых экзамен будет автоматически прерван.